На Ставрополье в полтора раза увеличены посевные площади рапса

По словам министра сельского хозяйства края Владимира Ситникова, на Ставрополье продолжается второй этап уборочной кампании.

Ведется уборка сахарной свеклы. Убрано 3 тысячи гектаров, средняя урожайность составляет 500 центнеров с гектара, что на четверть выше показателя 2020 года. На территории края уже начата переработка сахарной свеклы нового урожая.

Убрано 14,5 тысяч гектаров подсолнечника. Средняя урожайность ожидается на уровне 20 центнеров с гектара.

В плановом режиме ведется уборка овощей, фруктов и винограда.

Аграрии приступили к севу озимого рапса. В 2021 году его посевные площади увеличены на 50%. В планах засеять 90 тысяч гектаров. Как подчеркнул министр,сев ведется в благоприятных условиях.

Продолжается выполнение программы развития мелиорации. В ней участвуют 14 муниципальных округов. На территории края реализуется 22 проекта на общую сумму 3 миллиарда рублей.

В 2021 году из бюджета будут субсидироваться семь проектов мелиорации на сумму 500 миллионов рублей, что составляет почти половину от затрат. В будущем году планируется реализовать 13 проектов стоимостью 2 миллиарда рублей.

Всего в период с 2021 по 2023 годы должно быть введено27 тысяч гектаров оросительных площадей.