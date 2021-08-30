Губернатор Ставрополья поручил создать краевую рабочую группу по борьбе с амброзией

На еженедельном рабочем совещании в правительстве края Владимир Владимиров дал поручения по организации в регионе борьбы с амброзией и другими сорными растениями, вызывающими аллергию.

Министерствам сельского хозяйства, ЖКХ, природных ресурсов и охраны окружающей среды глава края поставил задачу сформировать соответствующую рабочую группу.

- Это частая тема обращений людей к власти,надо искать решение. В формате рабочей группы определите пути работы и до 10 сентября внесите такие предложения, - сказал Владимир Владимиров.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что в Ставрополе провели совещание, на котором подвели первые итоги месячника по борьбе с амброзией. В самом большом городском районе – Промышленном, уже покосили 650 тысяч квадратных метров, обработали около 450 квадратных метров газонов.

Ленинская администрация провела покос на 350 тысячах квадратных метров, обработку – 310 тысячах метрах в квадрате.