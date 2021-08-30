Губернатор Ставрополья поручил проверить готовность школ к началу учебного года

Губернатор Владимир Владимиров в режиме видеоконференции провел еженедельное рабочее совещание краевого правительства.

Первый вопрос повестки – готовность образовательной отрасли края к новому учебному году. Владимир Владимиров поручил проверить в школах организацию мер противоэпидемиологической безопасности, антитеррористической защищенности.

Также губернатор поручил вице-премьерам и министрам краевого правительства принять участие в торжественных линейках 1 сентября.

- Поздравьте учителей, детей и родителей с началом нового учебного года, - сказал Владимир Владимиров.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что в школах Ставрополья в этом году торжественные линейки пройдут только для первых и выпускных классов. Что касается учеников других классов, то для них отдельно проведут классные часы. Об этом мамам и папам учеников сообщили на родительских собраниях 27 августа.