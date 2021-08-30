МТС запустила подписку на школьные учебники

Напомним, в детском сервисе МТС собраны оптимальные решения для безопасного общения ребят, их развлечений и развития. А теперь к ним добавили и электронные версии школьных учебников. В учебной базе - все популярные издания по 40 школьным предметам, в том числе по экологии, искусству, астрономии и другим.

Подключить НЕТАРИФ Junior можно на странице сайта mts.ru/junior или в приложении Мой МТС. Чтобы активировать подписку на учебники, необходимо после подключения перейти по ссылке в SMS.

Подписку «Школа. НЕТАРИФ Junior» также можно активировать в приложении Мой МТС в разделе Услуги - Доступные - Школа, выбрав нужный класс. Пользоваться учебниками можно со смартфона или планшета в приложении МТС Библиотека версии 4.1.

Кстати, первые 100 тысяч клиентов, подключившихся на НЕТАРИФ Junior в салонах МТС (АО РТК) или купивших готовый комплект с SIM-картой в интернет-магазине МТС на shop.mts.ru с 17 августа до 31 октября, получат в подарок тату-наклейки с героями мультфильмов «Ми-ми-мишки» или «Сказочный патруль».