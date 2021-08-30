В Предгорном районе полицейские изъяли более 3,5 тысяч бутылок с немаркированным алкоголем на сумму 1 млн рублей

Фото: пресс-служба регионального управления МВД России

Житель Предгорного округа вместе с единомышленниками купили спиртосодержащую жидкость, упаковочный материал и этикетки для бутылок.

Злоумышленники сами изготовили систему для розлива, сами производили алкогольную продукцию для реализации.

Во время обысков на складе оперативники изъяли емкость со спиртосодержащей жидкостью объемом более 700 литров, а также более 3,5 тысяч бутылок готовой алкогольной продукции различных наименований объемом 0,5 литров. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Стоимость изъятого составила около 1 миллиона рублей. Против подозреваемых возбудили несколько уголовных дел.

Сейчас правоохранители продолжают собирать необходимые доказательства.