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Происшествия30 августа 2021 13:55

В Предгорном районе полицейские изъяли более 3,5 тысяч бутылок с немаркированным алкоголем на сумму 1 млн рублей

Против подозреваемых возбудили несколько уголовных дел
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Фото: пресс-служба регионального управления МВД России

Фото: пресс-служба регионального управления МВД России

Житель Предгорного округа вместе с единомышленниками купили спиртосодержащую жидкость, упаковочный материал и этикетки для бутылок.

Злоумышленники сами изготовили систему для розлива, сами производили алкогольную продукцию для реализации.

Во время обысков на складе оперативники изъяли емкость со спиртосодержащей жидкостью объемом более 700 литров, а также более 3,5 тысяч бутылок готовой алкогольной продукции различных наименований объемом 0,5 литров. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Стоимость изъятого составила около 1 миллиона рублей. Против подозреваемых возбудили несколько уголовных дел.

Сейчас правоохранители продолжают собирать необходимые доказательства.