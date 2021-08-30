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Общество30 августа 2021 14:42

Андрей Майоров проверил ход подготовки энергообъектов «Россети Северный Кавказ» к ОЗП

Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
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Кроме того, главный инженер компании «Россети» отметил необходимость разработки системы мотивации за достоверный учет технологических нарушений

Кроме того, главный инженер компании «Россети» отметил необходимость разработки системы мотивации за достоверный учет технологических нарушений

Первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «Россети» Андрей Майоров провел в Махачкале расширенное совещание по вопросам производственной деятельности группы «Россети Северный Кавказ». В обсуждении важных для развития энергетики СКФО вопросов приняли участие заместитель главного инженера ПАО «Россети» Василий Рожков, директор филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора Ольга Зуйкова, первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Северный Кавказ» Виктор Абаимов, его заместители, главные инженеры филиалов, а также руководители производственных подразделений северокавказской энергокомпании и начальники РЭСов.

Технический руководитель холдинга особо отметил важность ведения полноценного и достоверного учёта технологических нарушений.

«Необходимо сформировать актуальную базу в части аварийности на наших энергообъектах. Нельзя забывать, что за каждым отключением энергоснабжения стоят наши потребители, которые в эту минуту находятся без электричества. Необходимо придерживаться установленного норматива: средняя продолжительность восстановления энергоснабжения должна быть не более 2 часов с момента отключения. Учет отключения, массового или единичного, и достоверные причины отключения, должны быть зафиксированы. Это нужно для того, чтобы на основании количества отключений, их причин, мы могли разработать и правильно сформировать производственные программы, а также правильно направить финансовые ресурсы на предотвращение технологических нарушений», - подчеркнул Андрей Майоров.

Кроме того, главный инженер компании «Россети» отметил необходимость разработки системы мотивации за достоверный учет технологических нарушений.

В ходе совещания рассмотрена также система оперативно-технологического и ситуационного управления в зоне территориальной ответственности «Россети Северный Кавказ».

Большое внимание было уделено вопросу охраны труда, производственного контроля и предупреждения травматизма на производстве.

Первый заместитель генерального директора – главный инженер компании «Россети» Андрей Майоров оценил комплекс мероприятий по подготовке энергосистемы Северного Кавказа к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Андрей Майоров по итогам совещания дал поручение в части функционала технического блока компании «Россети» обозначить следующий 2022-й годом Северного Кавказа в холдинге «Россети».