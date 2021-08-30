Ставропольские врачи сделали ювелирную операцию по восстановлению у ребенка века

Фото: Минздрав Ставрополья

Шестилетний мальчик играл с домашней собакой, и в пылу шуточной борьбы пес задел лапой лицо своего маленького хозяина.

В результате травмы оказались разорваны нижнее веко и нижний слезный каналец. К счастью, зрение при этом не пострадало. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ставропольского края.

Врачам пришлось кропотливо восстанавливать веко для того, чтобы не только вернуть органу его функцию, но и добиться необходимого косметического эффекта. Кроме хирургической обработки с тщательным послойным ушиванием и сопоставлением краев раны, были восстановлены слезоотводящие пути.

Операцию выполнила заведующая отделением микрохирургии глаза детской краевой детский клинической больницы Наталья Репкина.

- Травмы глаз от нападения домашних животных, в том числе в офтальмологической практике, встречаются достаточно часто, - рассказала Наталья Репкина. - Людям кажется, что от домашнего животного ничего плохо ждать не приходится, но поведение животных зачастую непредсказуемо, и результатом неосторожного общения с ними могут стать укусы и рваные раны. Поэтому всегда надо соблюдать осторожность и не оставлять детей с животными без присмотра».

Специалисты краевого минздрава предупреждают: если малыша укусила собака, кошка или любое другое животное, независимо от того, привито оно от бешенства или нет, следует немедленно обратиться в больницу.