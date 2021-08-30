Губернатор Ставрополья поручил направить на лечение детей с диабетом деньги от отмененных Дней городов

Губернатор Владимир Владимиров провел в режиме видеоконференцсвязи заседание краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции. Была обсуждена санитарно-эпидемиологическая обстановка на Ставрополье. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

В нашем крае пока не наблюдается снижение темпов заболеваемости. На достаточно высоких значениях остаются суточные показатели выявляемых случаев заболевания и смертности от COVID-19.

С учетом сложившейся эпидситуации, губернатор дал установку главам районов и округов отказаться от проведения массовых мероприятий в дни городов, сел и округов Ставрополья.

– Празднование дней сёел, городов, муниципальных округов с сегодняшнего дня полностью под запретом, – подчеркнул Владимиров.

Он поручил министерствам здравоохранения и финансов подготовить предложения по направлению сэкономленных средств на поддержку и лечение детей с сахарным диабетом. Указанные средства предполагается выделить медицинским организациям, оказывающим помощь этой категории пациентов.

Также одним из вопросов повестки заседания стала готовность образовательной системы края к началу нового учебного года.

По предложению губернатора, школьные линейки в День знаний будут проведены только для первоклассников.

Остальные учащиеся встретят начало учебного года в формате классных часов. При этом образовательный процесс в школах, вузах и учреждениях среднего профессионального образования будет организован в очном режиме с соблюдением профилактических мер, выработанных Роспотребнадзором.

– Средний возраст пациентов снижается - коронавирусная инфекция «молодеет». Мы должны предпринять все меры, чтобы не допустить её распространение в образовательных организациях нашего края, – сказал Владимир Владимиров.

Еще одно поручение главы региона дано краевому министерству здравоохранения для обеспечения возможности бесплатного анализа на антитела для пациентов от 60 лет и старше. Реализация этого решения должна быть проработана в ближайшие дни.

Отдельной темой заседания стало обсуждение мер эпидбезопасности при проведении сентябрьских выборов на территории края. Как прозвучало, они состоятся в течение 3 дней – 17, 18 и 19 сентября.

Для избирателей и членов участковых избирательных комиссий сформирован запас средств индивидуальной защиты. Владимир Владимиров поставил задачу распределить их по всем участкам голосования.