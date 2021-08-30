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Общество30 августа 2021 15:47

В Ставропольском крае из-за коронавируса запретили проводить массовые праздники на Дни городов и сел

Об этом заявил губернатор региона
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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На Ставрополье приняли решение отказаться от массовых мероприятий, посвященных празднованию дней городов и округов нашего края. Об этом 30 августа сообщил Владимир Владимиров во время совещания краевого координационного совета по борьбе с COVID-19.

Вместо этого глава региона поручил краевым Минздраву и Минфину подготовить предложения по направлению сэкономленных денег на поддержку и лечение детей с сахарным диабетом.

Средства планируют направить медучреждениям, которые помогают таким пациентам.

Губернатор Ставрополья отменяет праздники по случаю Дня города, муниципалитета, села и так далее

– Празднование дней сел, городов, муниципальных округов с сегодняшнего дня полностью под запретом, – подытожил Владимиров.