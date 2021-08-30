Ливневую канализацию Ставрополья в ближайшее время не модернизируют - губернатор

Во время "Прямой линии" губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров прокомментировал ситуацию с затоплениями городов региона. После дождей улицы превращаются в каналы, дома и дворы заполняет вода.

- Мы с природой не поборемся. Самая главная задача - вовремя прийти на помощь и не допустить человеческих жертв, - заявил Владимиров.

По словам губернатора, вопрос заключается в модернизации ливневой канализации. В ближайшее время этого не предвидится - бюджет рассчитан на год. Есть более приоритетные задачи, например, обеспечение питьевой водой жителей Ставрополья.

Однако есть возможность войти в федеральную программу и на эти деньги провести модернизацию.