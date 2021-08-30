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Здоровье30 августа 2021 18:32

Губернатор Ставрополья сообщил, что регион вышел на плато заболеваемости COVID-19

Месяцем ранее каждый день число зараженных росло и ставило антирекорды
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Глава Ставропольского края Владимир Владимиров во время "Прямой линии" прокомментировал эпидемиологическую ситуацию в регионе. По его словам, сейчас удалось выйти на плато заболеваемости.

Несколько месяцев число инфицированных постоянно росло, ставля антирекорды по заболеваемости. Так, в крае число заболевших больше недели держится на отметке в 2,5 тысячи.

Также Владимиров еще раз повторил, что важно проводить массовую вакцинацию, чтобы победить пандемию. Напомним, стартовала "Прямая линия" с губернатором Ставрополья. Любой желающий может задать вопрос в прямом эфире или попросить помощи.