Губернатор Ставрополья сообщил, что регион вышел на плато заболеваемости COVID-19

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров во время "Прямой линии" прокомментировал эпидемиологическую ситуацию в регионе. По его словам, сейчас удалось выйти на плато заболеваемости.

Несколько месяцев число инфицированных постоянно росло, ставля антирекорды по заболеваемости. Так, в крае число заболевших больше недели держится на отметке в 2,5 тысячи.

Также Владимиров еще раз повторил, что важно проводить массовую вакцинацию, чтобы победить пандемию. Напомним, стартовала "Прямая линия" с губернатором Ставрополья. Любой желающий может задать вопрос в прямом эфире или попросить помощи.