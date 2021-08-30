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Здоровье30 августа 2021 19:03

Власти Ставрополья отменили празднование Дня края из-за коронавируса

Эпидемиологическая ситуация не позволяет проводить большие массовые мероприятия
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Глава Ставропольского края Владимир Владимиров во время "Прямой линии" ответил на вопрос о массовых мероприятиях этой осени. По его словам, до октября точно никакие фестивали и празднования проводить не будут.

В частности, отменили ежегодный День края. Также решили перенести "Машук-2021", фестиваль "На высоте", "Культурный код" и т.д. Некоторые мероприятия пройдут в онлайн-режиме.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что Владимиров заявил о выходе региона на плато заболеваемости коронавирусом. Однако говорить о смягчении ограничительных мер пока невозможно.