Ставрополье увеличило объем потребления медицинского кислорода до 1450 тонн

30 августа 2021 года прошла "Прямая линия" с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Он ответил на вопросы про эпидемиологическую обстановку, ремонт дорог, водоснабжение и т.д.

В частности, он заявил, что больницы региона обеспечены кислородом. С зимы резко увеличился объем потребления медицинского кислорода - минимум в полтора раза.

- Мы потребляем в нормальные месяцы 100-120 тонн кислорода. Зимой мы доходили до 900 тонн. Сейчас потребление — 1450 тонн, - заявил Владимиров.

Напомним, в больнице Владикавказа прорвало кислородную трубу, 9 человек погибли. Правоохранительные органы провели расследование и на время арестовали главврача учреждения - его подозревают в халатности.