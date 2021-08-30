Во Владикавказе в ДТП погибли 3 человека, в том числе ребенок

Пока неизвестно, кто стал виновником аварии. Фото: соцсети

Во Владикавказе на перекрестке улиц Иристонская/Мичурина случилась авария. По данным МВД, участниками столкновения стали мотоциклист и "ВАЗ 2109". На место происшествия выехала полиция, спасатели и медики.

К сожалению, три человека погибли. В их числе - ребенок 8 лет. Скончался мотоциклист, женщина-пассажир и ребенок.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о ДТП в Ставропольском крае. 5 человек погибли во время столкновения, еще один умер в больнице. Всего столкнулись четыре автомобиля. "Комсомолка" публиковала фото и видео с места событий.