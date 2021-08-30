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Общество30 августа 2021 22:01

Власти Ставрополья проспонсируют группу по борьбе с амброзией

Жители региона потребовали организоваться массовое уничтожение аллергической травы
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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На "Прямую линию" обратилась жительница Ставропольского края. Она попросила губернатора региона Владимир Владимиров решить проблему разрастания амброзии, на которую о тысяч людей аллергия.

Владимиров дал распоряжение компетентным ведомствам решить эту проблему. Организовать группы по борьбе с амброзией и профинансировать их. Власти выделят субсидии на эти цели.

- Поручение я сегодня дал. Завтра к обеду мы будет иметь решение, - заявил Владимиров.

Напомним, 30 августа 2021 года прошла "Прямая линия" с главой Ставрополья. Губернатор прокомментировал эпидемиологическую ситуацию, вопросы водоснабжения, обучения в новом учебном году и т.д.