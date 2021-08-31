За сутки коронавирусом заразилось 356 ставропольцев

Число тех, кто сумел преодолеть коронавирус, вновь увеличилось и уже превысило 62 тысячи человек. В том числе, за вчерашний день сняли с медицинского наблюдения 83 пациента. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в сети.

- К сожалению, еще несколько человек с подтвержденным диагнозом скончались. Глубокие соболезнования их родным, - обратился он к землякам.

За сутки от коронавируса скончались 20 человек. Число умерших за весь период пандемии на Ставрополье достигло 2328. За вчерашний день диагноз подтвердился у 356 человек. Число зараженных достигло 75228.

- Защитить здоровье должна помочь вакцинация. Иммунизационная кампания в крае продолжается. Всего прививку от коронавируса уже сделали почти 652 тысячи человек. Берегите себя и близких! – обратился Владимир Владимиров к жителям Ставрополья.