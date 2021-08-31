Власти Ставрополья до октября отменили все крупные культурные события

На Ставрополье отменили Всероссийский фестиваль работающей молодежи «На высоте». Его планировали проводить в сентябре 2021 года, но из-за нехватки заявок от него пришлось отказаться. Об этом сообщил губернатор региона во время «Прямой линии», которая прошла накануне.

По словам Владимирова, «люди сами не едут на фестиваль из-за пандемии — переживают за свое здоровье». Губернатор во время вчерашней прямой линии заявил, что до 1 октября 2021 года в регионе не будут проводить никаких массовых мероприятий.

Что касается ежегодного молодежного форума «Машук», то этим летом, как известно, он не состоялся. Его планируют провести в первой половине октября в двух форматах — онлайн и офлайн. Количество участников не должно превышать 2 тыс.

Напомним, за сутки от коронавируса скончались 20 человек. Число умерших за весь период пандемии на Ставрополье достигло 2328. За вчерашний день диагноз подтвердился у 356 человек. Число зараженных достигло 75228.