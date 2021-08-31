На Ставрополье водитель-лихач въехал в встречный грузовик, есть пострадавший

Инцидент произошел 30 августа, около 18:30, на автодороге, проходящей по территории Андроповского округа. Водитель автомобиля Лада Приора, двигаясь со стороны Невинномысска не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Интернешнл.

Травмы получил 33-летний пассажир легковушки. Водитель, 26-летний житель соседнего региона, отделался незначительными ссадинами.

Выяснилось, что мужчина права управления не имеет, а автомобиль принадлежит его пассажиру.

Водителю грозит ответственность за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, а пассажиру – за передачу права управления лицу, не имеющему водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.