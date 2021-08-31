В Ставрополе водители маршруток устроили драку на глазах у пассажиров

В соцсетях уже второй день бурно обсуждается видео, снятое на улицах Ставрополя. Так, на кадрах – конфликт между водителями пассажирских маршруток. На место происшествия прибыли полицейские.

Выяснилось, что один из водителей преградил проезд другому и, взяв лом, направился выяснять отношения. Во время потасовки другой водитель выхватил из рук металлический инструмент и начал бить им оппонента.

42 – летнего местного жителя доставили в отдел внутренних дел для дальнейших разбирательств. Там он рассказал, что конфликт произошел по причине распределения порядка выезда по маршруту.

По данному факту возбужденно уголовное дело по статье: «Причинение легкого вреда здоровью». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что в Ставрополе мужчина с лопатой ворвался в автосервис и стал избивать сотрудников.