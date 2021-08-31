На Ставрополье более 97 тыс. семей получают выплаты на детей от 3 до 7 лет. Ключевое требование при назначении ежемесячной денежной выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно – среднедушевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения в регионе.

В нашем регионе – это 10 081 рублей на человека в семье. Об этом сообщили а пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения региона. Исчисляется он из суммы доходов всех членов семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих 4 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления.

Также действует «правило нулевого дохода».

Если у заявителя на протяжении всего года не было поступления средств, и он указывает «нулевой доход», то ежемесячная денежная выплата будет назначена только в случае, если причина объективная.

Среди таких причин для заявителя или членов его семьи – наличие статуса безработного не более 6 месяцев; уход за ребенком до достижения им возраста 3 лет; за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом с детства I группы, инвалидом I группы или престарелым, нуждающимся в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет; обучение в общеобразовательном учреждении либо учреждении среднего профессионального или высшего образования по очной форме обучения и отсутствие стипендии (для лиц не старше 23 лет); лечение длительностью свыше 3 месяцев, вследствие которого временно не осуществлялась трудовая деятельность; прохождение военной службы (включая период не более 3 месяцев со дня демобилизации) и др.

Кроме того, помимо доходов при назначении выплаты учитывается и критерий имущественной обеспеченности заявителя и членов его семьи.

Подать заявление для назначения ежемесячной денежной выплаты можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru, в орган социальной защиты населения по месту жительства или МФЦ, посредством почтовой связи.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что на Ставрополье линейки 1 сентября 2021 году проведут только для первоклассников и выпускников. Об этом мамам и папам учеников сообщили на родительских собраниях 27 августа.

Для остальных школьников проведут классные часы. Все школы Ставрополья обеспечены достаточным количеством рециркуляторов, средств дезинфекции и измерения температуры.