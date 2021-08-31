Стихийные свалки в станице Ессентукской ликвидировали после обращения местной жительницы на «Прямую линию» губернатора

На «Прямую линию» губернатора Ставрополья 30 августа поступило сообщение от жительницы станицы Ессентукской о мусоре, который скопился возле контейнерных площадок. Разобраться Владимир Владимиров поручил главе Предгорного округа Николаю Бондаренко.

Уже вчера вечером все стихийные свалки по названным жительницей улицам были ликвидированы. Об этом сообщает пресс-служба управления по инфорполитике аппарата правительства региона. Кроме того, глава округа проверяет работу в станице соответствующих служб.

- Проблема возникла в основном с вывозом крупногабаритных отходов, что не входит в перечень услуг, оказываемых мусоровывозящей компанией, и должно оплачиваться отдельно. Видимо, к тем, кто считает приемлемым незаконный способ утилизации мусора, придется принимать меры в виде штрафа. Скоро в рамках программы «Умный город» начнем установку видеокамер на проблемных участках, - сообщил глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

Также вчера во время «Прямой линии» глава региона заявил, что на Ставрополье до октября 2021 года отменили все крупные культурные события. Что касается ежегодного молодежного форума «Машук», то этим летом, как известно, он не состоялся.

Его планируют провести в первой половине октября в двух форматах — онлайн и офлайн. Количество участников не должно превышать 2 тыс.