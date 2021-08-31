В новом учебном году более 130 тысяч учеников младших классов на Ставрополье будут обеспечены горячим питанием

Губернатор Ставрополья во время рабочей встречи с министром образования края поднял тему детского питания в школах нашего региона.

– В каждой ставропольской школе должен быть современный пищеблок и созданы комфортные условия для питания учеников. Надо использовать для этого возможности программы, – сказал Владимир Владимиров.

Как отметил министр образования края, поставленная президентом РФ задача по обеспечению учащихся начальной школы горячим питанием в крае выполняется.

Уже в прошлом году все ученики 1-4 классов, а это более 130 тысяч человек, были обеспечены бесплатным горячим питанием. Работа продолжится и в новом учебном году.