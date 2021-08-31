На Ставрополье к учебному году от коронавируса привились около 60 % учителей

Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

На Ставрополье продолжается прививочная кампания. К новому учебному году привито более 62% педагогических работников. Об этом на встрече с губернатором сообщил министр образования края Евгений Козюра.

Всего прививку от коронавируса на Ставрополье уже сделали почти 652 тысячи человек. Об этом сообщил утром 31 августа Владимир Владимиров.

Напомним. что в этом году на торжественные линейки в школах приглашены только ученики 1-х классов и 11-х. Для всех остальных будут организованы тематические классные часы в учебных кабинетах.