Глава Невинномысска рассказал, что за 5 лет собственные доходы города выросли вдвое

К слову, на сегодняшний момент в бюджет уже поступило 335 млн рублей

Во время открытой пресс-конференции глава Невинномысска рассказал журналистам, как обстоят дела в городе. Одной из тем стал бюджет. Михаил Миненков отметил, что за 5 лет собственные доходы Невинномысска выросли вдвое. И если в 2016 году наполняемость доходной части была 784 млн, то в 2020-м - 1 млрд 035 млн рублей.

- Объем поступлений собственных доходов на 26 августа 2021 года составил 731 млн рублей, или 71% от плановых показателей 2021 года, - добавил Миненков. - Темп роста к соответствующему периоду 2020 года составляет 20%.

Кроме того, отмечается стабильное выполнение плановых назначений и рост поступлений налоговых и неналоговых доходов. А еще сокращается муниципальный долг: с 407,6 млн рублей в 2016 году до 160 млн в настоящее время.

Среди основных источников дохода Михаил Миненков назвал налог на доходы физлиц, земельный налог, аренду земельных участков и продажу муниципального имущества.

- В общем объеме собственных доходов бюджета города доля НДФЛ ежегодно растет. Если в 2016 году в городскую казну мобилизовано НДФЛ в сумме 296,7 млн. рублей, то в 2020 году этот показатель достиг 522,7 млн. рублей. План на 2021 год составляет 528 млн. рублей, - заметил глава Невинномысска.

К слову, на сегодняшний момент в бюджет уже поступило 335 млн рублей.