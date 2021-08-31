На Ставрополье определили районы, где больше всех зараженных коронавирусом

Всего на Ставрополье коронавирусом заболело 75228. За сутки диагноз подтвердился у 356 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Краевой центр продолжает лидировать по числу зараженных коронавирусом в регионе. Так, в Ставрополе за сутки заболело 72 человека. Число зараженных достигло 14723.

На втором месте оказался Невинномысск, там заразились 30 жителей. А за весь период пандемии – 4316. Далее следует Красногвардейский район – 26, число заболевших там достигло 1747.

В Кисловодске за вчерашний день диагноз выявили у 20 человек, в Изобильненском райне тоже – 20, в Новоалександровском – 16, в Пятигорске – у 17, в Ессентуках – 19, в Благодарнеснском – 14,в Кочубеевском – 14, в Андроповском – 13.

В Александровском, Арзгирском, Ипатовском, Новоселицком, Туркменском районах и округах, а также в городе Лермонтов за сутки не выявлено ни одного случая заболевания.

Напомним, что всего на Ставрополье коронавирусом заболело 75228. За сутки диагноз подтвердился у 356 человек. За вчерашний день победить болезнь смогли 83 пациента. А за весь период – 62036.

К сожалению, за сутки скончались 20 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших от ковида в нашем регионе достигло 2328.