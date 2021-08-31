На Ставрополье с 1 сентября школьники сядут за парты с соблюдением всех противоэпидемических требований

Сотрудники столовых обеспечены средствами индивидуальной защиты. Питьевой режим предполагает использование одноразовой посуды Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Все школы Ставрополья обеспечены достаточным количеством дезинфекторов и рециркуляторов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

Дозаторы с антисептиками предусмотрены на входе в каждое образовательное учреждение. Организовано проведение ежедневных «утренних фильтров» (контроль самочувствия в начале дня), уборки с применением антисептических растворов.

Сотрудники столовых обеспечены средствами индивидуальной защиты. Питьевой режим предполагает использование одноразовой посуды.

Учебный процесс будет построен с использованием опыта 2020 года по специально разработанному расписанию уроков, что обеспечит минимизацию контактов школьников между собой, исключение массового скопления на входе в здание и в коридорах.

За каждым классом закреплен отдельный кабинет, конечно, за исключением кабинетов, требующих специального оборудования. Посещать столовую дети также будут по графику. Спортивные занятия рекомендовано проводить с учетом погодных условий на свежем воздухе, а массовые мероприятия временно отменены.

Напомним, накануне губернатор Ставрополья Владимир Владимиров во время «Прямой линии» заявил, что учебный год в крае начнется в очном формате. Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, проведут только для первоклассников. Для всех остальных школьников пройдут классные часы.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что на Ставрополье продолжается прививочная кампания. К новому учебному году привито более 62% педагогических работников.