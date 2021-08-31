В школах Ставрополья с 1 сентября усилят контроль за состоянием здоровья детей

Учебный год 2021-2021 в школах Ставрополья начнется в очном формате. Накануне глава региона во время «прямой линии» опроверг новость о том, что все учебные заведения перейдут снова на дистанционное обучение.

Владимир Владимиров посоветовал землякам не верить слухам. В этом году все школы края обеспечены достаточным количеством дезинфекторов и рециркуляторов. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства образования. На входе - будут предусмотрены дозаторы с антисептиками.

Каждый день, по утрам, в школах будут вести контроль самочувствия детей. Чтобы организовать безопасное обучение, школьникам на входе будут измерять температуру. Если она будет повышенной, ребенка к урокам не допустят.

Уборки в кабинетах будут проводить с применением антисептических растворов. Что касается сотрудников школьных столовых, то они будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Питьевой режим предполагает использование одноразовой посуды.

Учебный процесс будет построен с использованием опыта 2020 года по специально разработанному расписанию уроков, что обеспечит минимизацию контактов школьников между собой, исключение массового скопления на входе в здание и в коридорах.