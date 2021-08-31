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Общество31 августа 2021 13:55

1 сентября откроется движение по обновленному путепроводу в Минеральных Водах

Ожидается, что средняя интенсивность движения на этом участке дороги составит 5 тысяч автомобилей в час
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Фото: Миндор региона

Фото: Миндор региона

Хорошая новость: в 2021 году начался капремонт путепровода в створе улиц Железноводская-Ломовая. Об этом сообщили в краевом министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Там же и добавили, что эта напряженная транспортная артерия полвека эксплуатировалась без нужного ремонта.

Стало очень небезопасно передвигаться по ней при растущей транспортной нагрузке. По этой причине приняли решение о приведении сооружения в нормативное состояние.

Так, специалисты частично заменили балки перекрытия, отремонтировали ригели, тумбы и опоры. Заново обустроили электроосвещение, водосточную систему.

Обновили барьерное и пешеходное ограждения, покрытие проезжей части и на пешеходных дорожках. Ожидается, что средняя интенсивность движения на этом участке дороги составит 5 тысяч автомобилей в час.