1 сентября откроется движение по обновленному путепроводу в Минеральных Водах

Фото: Миндор региона

Хорошая новость: в 2021 году начался капремонт путепровода в створе улиц Железноводская-Ломовая. Об этом сообщили в краевом министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Там же и добавили, что эта напряженная транспортная артерия полвека эксплуатировалась без нужного ремонта.

Стало очень небезопасно передвигаться по ней при растущей транспортной нагрузке. По этой причине приняли решение о приведении сооружения в нормативное состояние.

Так, специалисты частично заменили балки перекрытия, отремонтировали ригели, тумбы и опоры. Заново обустроили электроосвещение, водосточную систему.

Обновили барьерное и пешеходное ограждения, покрытие проезжей части и на пешеходных дорожках. Ожидается, что средняя интенсивность движения на этом участке дороги составит 5 тысяч автомобилей в час.