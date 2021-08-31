Купание на Комсомольском пруду Ставрополя снова разрешено

В Ставрополе вновь открыли Комсомольский пруд для купания. Теперь на его территории можно заниматься спортом, плавать как раньше и провожать последние теплые дни.

Напомним, 17 августа 2021 года Комсомольский пруд временно закрыли для купающихся из-за последствий ливня. Тогда, 16 августа меньше чем за сутки выпала месячная норма осадков, улицы, дворы, общественные места затопило.

Купальный сезон продлится до 15 сентября. Пляжи Комсомольского пруда будут работать с 06.00 до 18.00.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что пруд выглядит удручающе: грязная вода, не менее загрязненный берег, пострадавшие растения, газоны и плитка. К счастью, специалисты это все уже восстановили.