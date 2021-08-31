Вертолет санавиации эвакуировал годовалую девочку, пострадавшую в страшной аварии в Георгиевском округе

В Георгиевском округе вертолет санавиации доставил в Ставрополь годовалую девочку с тяжелыми травмами после ДТП. Напомним, в автокатастрофе погибли шесть человек. Малышка выжила только благодаря тому, что находилась в автолюльке.

С места ДТП девочку оперативно доставили в Георгиевскую районную больницу, где нейрохирурги из Ставрополя стабилизировали ее состояние и подготовили к эвакуации.

После повторного обследования, убедившись в транспортабельности маленькой пациентки, медики дали разрешение на ее транспортировку на вертолете в травмотологический центр первого уровня.

Это больница скорой помощи краевого центра, где есть все необходимое оборудование и специалисты.

Сейчас ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь, лечением девочки занимаются лучшие врачи региона.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что 29 августа 2021 года в Георгиевском городском округе произошла авария с участием четырех автомобилей. Три легковых автомобиля столкнулись с грузовиком. Всего пострадали 7 человек, один из них - ребенок.

Погибли 6 человек, пять скончались от травм на месте, еще один мужчина умер в больнице. В автомобилях было 10 человек, 8 взрослых и два ребенка.