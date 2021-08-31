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Происшествия31 августа 2021 15:55

Житель Ставрополья одним ударом палки разорвал сопернику селезенку

Ему вынесли приговор
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Новоалександровский районный суд закончил рассмотрение уголовного дела против местного жителя. Его обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба суда.

Ночью 7 мая мужчина не менее одного раза ударил палкой гражданина в левый бок. Согласно судмедэкспертизе, потерпевшему разорвало селезенку и поджелудочную железу, а также у него образовалась паранефральная гематома левой почки, осложнившаяся внутрибрюшным кровотечением.

- [Он] признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии общего режима, - сказано в сообщении суда.