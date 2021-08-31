На Ставрополье к новому учебному году подорожали рюкзаки, детские брюки, блузки, сорочки и канцелярские принадлежности

В преддверии нового учебного года родители школьников озабочены весьма ответственной проблемой – приобретением школьных товаров: одежды, портфелей, учебников, канцелярских принадлежностей и многих других.

Так, Северо-Кавказстат подготовил информацию о средних ценах на основные товары для школьников, и стоимости образовательных услуг, сложившихся на потребительском рынке края в июле 2021 года.

Например, в июле 2021 года по сравнению с июлем прошлого года среди школьных товаров наиболее заметно подорожали переносной персональный компьютер (ноутбук) (20,2%) и монитор для настольного компьютера (20,1%).

Также стали дороже на 8,3-14,1% - джемпер для детей школьного возраста, авторучка шариковая, набор фломастеров, брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста, куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная.

А также: костюм спортивный для детей школьного возраста; на 3,3-7,0% - ранец, рюкзак для школьников, кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей, блузка для девочек школьного возраста, брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей; на 0,8-2,7% - тетрадь школьная, платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей, учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы, ботинки, полуботинки для детей школьного возраста.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что в этом году все школы края обеспечены достаточным количеством дезинфекторов и рециркуляторов. На входе - будут предусмотрены дозаторы с антисептиками.

Каждый день, по утрам, в школах будут вести контроль самочувствия детей. Чтобы организовать безопасное обучение, школьникам на входе будут измерять температуру. Если она будет повышенной, ребенка к урокам не допустят.