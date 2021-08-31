На Ставрополье подорожали женские колготки, шапки, туфли и мужские носки

На Ставрополье на 1,3-6,9% подорожали кроссовые туфли для взрослых с верхом из натуральной кожи, сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей, колготки женские эластичные, джемпер женский, трикотажный головной убор мужской, туфли женские закрытые с верхом из натуральной кожи, трикотажный головной убор женский, полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, джемпер мужской, носки мужские. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказстата.

Тем временем на 2,0-4,1% подешевели туфли женские закрытые с верхом из искусственной кожи, полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи.

Ранее «КП» писала, что юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей стоит в среднем 1097.64 рублей, занятия на курсах иностранных языков – академический час – 362.39 рублей. Дополнительные занятия в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях очной формы обучения, академический час - 142.75 руб.