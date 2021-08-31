Арбитражный суд Дагестана запретил «Дагэнержи» незаконно отключать потребителей компании «Россети Северный Кавказ»

Суд запретил «Дагэнержи» и рассылать потребителям гарантпоставщика уведомления о введении полного или частичного ограничения режима потребления электроэнергии и составлять акты о введении ограничения режима ее потребления

Арбитражный суд Дагестана запретил частной сетевой компании «Дагэнержи» применять процедуру ограничения электроснабжения - полного либо частичного, против потребителей ПАО «Россети Северный Кавказ». Об этом говорится в соответствующем определении суда о принятии обеспечительных мер в адрес предприятия-нарушителя.

Суд запретил «Дагэнержи» рассылать потребителям гарантпоставщика уведомления о введении полного или частичного ограничения режима потребления электроэнергии и составлять акты о введении ограничения режима ее потребления. Запрещено частной компании также совершать действия по составлению актов бездоговорного потребления в отношении потребителей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Необходимо пояснить, что «Дагэнержи» отключало потребителей гарантарующего поставщика (филиал «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго»), пренебрегая нормами отраслевого законодательства и злоупотребляя своим положением на розничном рынке электроэнергии в Дагестане.

В числе отключенных абонентов – крупное промышленное предприятие республики «Щебзавод №1». Подобными действиями территориальная сетевая компания принуждала потребителей переходить на обслуживание к аффилированной с ней частной энергобытовой компании «Электрон».

Защищая интересы своих потребителей и предпринимая меры для сохранения надежности их энергоснабжения, ПАО «Россети Северный Кавказ» обратилось с заявлением в Арбитражный суд республики.

Инстанция сочла законными и аргументированными все доводы гарантирующего поставщика, следствием чего стали обеспечительные меры в отношении «Дагэнержи».

Между тем, «Дагэнержи» больше года уклоняется от процедуры урегулирования в рамках законодательства РФ взаимоотношений с компанией «Россети Северный Кавказ» в части оказания услуг по передаче электроэнергии.

Напомним, месяц назад по заявлению «Россети Северный Кавказ» Следственным управлением СЧ МВД РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ООО «Электрон» по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). «Электрон» - это независимая энергосбытовая компания в Дагестане, которая не является субъектом Оптового рынка электроэнергии и приобретать энергоресурс для нужд своих потребителей обязана у гарантирующего поставщика («Россети Северный Кавказ»).

Так же, как и аффилированная частная сетевая компания «Дагэнержи», упомянутый независимый энергосбыт пренебрегает нормами закона и намеренно не заключает договор купли-продажи с гарантпоставщиком. Игнорирование компанией «Электрон» исполнения норм законодательства, а также мошеннические действия ее должностных лиц уже приводят к социальному напряжению в регионе. Под угрозой остаться без света оказались несколько сотен предприятий Дагестана, которые находятся в договорных отношениях с частным энергосбытом. Кроме того, бездоговорное потребление электроэнергии становится причиной технологических нарушений и низкого напряжения в сети, от чего систематически испытывают дискомфорт все потребители электроэнергии в регионе.

Тем самым две частных энергокомпании совместными незаконными действиями дестабилизируют энергетическую обстановку в Дагестане. Ущерб, причиненный развитию электросетевого комплекса региона их незаконными действиями, оценивается более чем в 300 млн рублей.