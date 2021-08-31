На Ставрополье за сутки прививку против COVID-19 сделали 2514 человек

Первый компонент вакцины от COVID-19 на 31 августа получили 651664 человека. За последние сутки +2514 человек. Вторым компонентом на Ставрополье привились уже 586909 человек.

За сутки полностью прошедших вакцинацию стало на 3674 человека больше. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Остаток вакцины на 31 августа по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 239514 доз, а по второму 171561 доза.

Количество людей 60+ получивших вакцину в Ставропольском крае составляет 189630 человек, причем за последние сутки прирост вакцинированных в этой возрастной группе составил 672 человека.

Через интернет на вакцинацию записались 56527 жителей края, за последние 24 часа 241 человек.