Правительство Ставрополья просубсидирует борьбу с амброзией в районах

Губернатор Ставрополья провел в режиме видеоконференцсвязи совещание по вопросам организации в крае борьбы с амброзией и другими карантинными сорняками.

Владимиров отметил растущее в этом году количество обращений к власти от ставропольцев по поводу растений-аллергенов.

- Это требует системных действий в масштабе всего края. Люди просят разобраться с амброзией. Это настоящий всплеск обращений. Необходимо решение, - отметил губернатор.

На совещании были рассмотрены практики борьбы с амброзией, которые используются в различных территориях края – как силами муниципальных предприятий, так и с участием жителей. Губернатор поручил предусмотреть в краевом бюджете на следующий год средства для предоставления субсидий муниципалитетам для проведения этой работы.

Глава края также поручил разработать меры для устранения карантинных сорняков на землях лесного фонда, а также на сельхозугодьях. Соответствующие установки даны краевым Минприроды, Минсельхозу.

Еще одно поручение касается разработки в крае дополнительных мер для контроля за распространением карантинных растений. Они будут проработаны правительством региона со структурами Россельхознадзора.