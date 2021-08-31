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Происшествия31 августа 2021 19:34

Прокуратура Ингушетии провела проверку после хищения 5 млн сотрудником налоговой

Женщина, используя свое положение, подделывала документы
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Прокуратура Ингушетии закончила проверку по факту хищения 5 миллионов рублей государственных денег. Начальник отдела Федеральной налоговой службы подделывала документы и забирала зарплату сотрудников.

- Начальник отдела в период с октября 2019 г. по декабрь 2020 г., используя электронные цифровые подписи сотрудников межрайоной инспекции, незаконно перечисляла денежные средства, предназначенные для заработной платы работников учреждения, - сказано в сообщении службы.

В итоге правоохранительные органы завели уголовное дело по статье "мошенничество", женщина пойдет под суд.