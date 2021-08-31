Платного образования в школах Ставрополья никогда не будет - министр

Во время прямого эфира на платформе Центра управления регионом Ставропольского края министр образования региона Евгений Козюра опроверг слухи о внедрении платного обучения в школах.

- Речи о платном образовании нет и идти не может, потому что наше образование бесплатное, - заявил глава ведомства.

Он сослался на Конституцию: в России есть бесплатное всеобщее среднее и высшее образование. Поэтому страхи родителей не оправдались.

Ранее губернатор Ставропольского края сообщил, что 1 сентября школьники будут учиться очно, но с соблюдением всех санитарных норм. Педагогический состав вакцинировался, чтобы исключить опасность передачи коронавируса.

При этом к началу нового учебного года в регионе подорожали все необходимые вещи: рюкзаки, канцелярия, форма и т.д.

Об этом сообщает ИА "Победа26".