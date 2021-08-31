На Востоке Ставрополья станут добывать нефть и сжиженный газ

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров встретился с главами предприятий по работе с нефтью и газом. Они сообщили, что в регионе начнут развивать эту отрасль и начнут с восточных территорий края.

- Для Ставрополья важны подобные технологически сложные предприятия, они нужны как экономике, так и людям. На востоке Ставрополья новые рабочие места особенно востребованы, - заявил Владимиров.

На настоящий момент добычей нефти занимаются в Буденновском, Нефтекумском и Левокумском муниципалитетах.