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Экономика31 августа 2021 22:04

На Востоке Ставрополья станут добывать нефть и сжиженный газ

Сейчас этим занимаются в трех городских округах региона
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров встретился с главами предприятий по работе с нефтью и газом. Они сообщили, что в регионе начнут развивать эту отрасль и начнут с восточных территорий края.

- Для Ставрополья важны подобные технологически сложные предприятия, они нужны как экономике, так и людям. На востоке Ставрополья новые рабочие места особенно востребованы, - заявил Владимиров.

На настоящий момент добычей нефти занимаются в Буденновском, Нефтекумском и Левокумском муниципалитетах.