Власти Ставрополя почти полностью подготовили котельные к отопительному сезону

В Ставрополе ремонт котельных перед отопительным сезоном завершили на 95%. Об этом рассказали в министерстве ЖКХ края.

- У нас в крае практически тысяча котельных, которые необходимо подготовить. 80 процентов готово котельных к прохождению к осенне-зимнему периоду и на половине из них выполнен капитальный ремонт. Также нам предстоит подготовить и полторы тысячи теплосетей, - рассказал первый замминистра ЖКХ Ставрополья Евгений Маслов.

Каждый год котельные подготавливают к зимнему периоду, чтобы минимизировать количество аварий в сети. Иначе жители домов останутся без тепла в непростые ставропольские зимы.

В 2021 году отопительный сезон пришлось продлить из-за капризов погоды: в феврале-марте на регион обрушивались метели, которые сменялись неожиданным теплом.