На Ставрополье за здоровьем буренок следят с помощью чипов

Бруцеллез - это крайне опасный недуг, который может поразить сельскохозяйственных животных. Чтобы исключить нежелательные последствия, больных бруцеллезом и подозреваемых в контакте с ними животных изолируют от основного стада.

Для этого применяются специальные абсолютно безопасные подкожные чипы, позволяющие сотрудникам ветеринарной службы отслеживать состояние и перемещение больного животного.

Кроме того, чип исключает возможность несанкционированной замены или удаления уникальных идентификационных номеров, которые присваиваются крупному рогатому скоту.

Таким образом недобросовестные аграрии не смогут продать или перевезти «помеченную» корову под видом здоровой.

В прошлом году в нашем крае чипировали более 3 тысяч голов КРС, в этом году работы продолжены.

- Наличие такого инструмента контроля крайне важно для развития молочного животноводства. Чтобы сохранить и преувеличить поголовье крупного рогатого скота, нарастить объемы производства молока, нужно тщательно следить за состоянием здоровья поголовья в сельхозорганизациях разных форм собственности и в особенности за недавно завезенными животными, - отметил начальник отдела животноводства, рыболовства и племенного дела министерства сельского хозяйства Ставропольского края Константин Потехин.