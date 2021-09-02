На Ставрополье для проведения выборов создано 1284 участковых избирательных комиссии

Губернатор Ставрополья провел рабочую встречу с председателем избирательной комиссии края Сергеем Тарасовым. Обсуждалась подготовка к сентябрьским выборам 2021 года.

Напомним, 17-19 сентября в нашем регионе будут избираться депутаты Госдумы РФ, Ставропольской краевой Думы, а также представительных органов местного самоуправления в 7 муниципальных образованиях.

Для проведения многоуровневых выборов в крае создано 1284 участковых избирательных комиссии (УИК). Все они с 30 августа приступили к работе.

– Наша задача, как и прежде, сделать все, чтобы выборы прошли безопасно, открыто и честно. Прошу отталкиваться от этого в вашей работе, – подчеркнул Владимиров.

Вместе с правоохранительными органами отработан алгоритм действий для обеспечения антитеррористической безопасности.

Также проведена работа для обеспечения эпидемиологической безопасности на избирательных участках.

В том числе, для этого создан запас средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств для обработки помещений для голосования.