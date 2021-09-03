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Происшествия3 сентября 2021 18:38

Прокуратура Ставрополья решила проверить информацию о насилии в детдоме

Ходят слухи, что сотрудники учреждения воруют и бьют детей
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Прокуратура Ставропольского края начала проверку информации о воровстве и насилии во сторону воспитанников детского дома в краевой столице.

- Правительство не оставит без внимания информацию, полученную от сотрудника учреждения и СМИ. Выводы будем делать после всесторонней проверки. Если по результатам проверки факты подтвердятся, то будут приняты соответствующие кадровые решения, - сообщила в пятницу пресс-служба правительства Ставрополя.

Детей будут допрашивать в присутствии соцработников, а также они пройдут медицинский осмотр. Если обнаружат синяки и ушибы - запишут в доказательства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в детском саду Кабардино-Балкарии тоже произошел подобный инцидент. Нянечка позволила себе жестоко обращаться с маленькой девочкой. По словам очевидцев, она "швыряет ее как куклу".

Редакция публиковала видео насилия со стороны нянечки.