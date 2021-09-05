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Происшествия5 сентября 2021 18:49

Шесть человек пострадали в ДТП в Ставропольском крае

Прокуратура проверит обстоятельства аварии
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Прокуратура Ставрополья проверит обстоятельства ДТП в Советском районе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Авария случилась 5 сентября на трассе "Кочубей - Минеральные Воды". Водитель не пропустил поток с главной дороги и столкнулся с машиной, где было пять человек. Пострадали шесть участников ДТП, степень вреда здоровью устанавливается.

- По данному факту прокуратурой Советского района проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сказано в сообщении прокуратуры Ставропольского края.