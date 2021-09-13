На полицейского, видевшего пытки в отделе на Ставрополье, могут завести дело

В Ставропольском крае на основе данных служебной проверки против полицейского могут завести уголовное дело. Об этом рассказал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

- Сержант полиции Евгений М. не пресек неправомерные действия подозреваемого. В действиях полицейского усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей "Халатность". Материалы уже направлены в следственные органы, - рассказал собеседник издания.

Речь идет о происшествии, которое случилось 8 февраля 2021 года в Солнечнодольске. Павел С. силой доставил правонарушителя в отделение, где пристегнул его наручниками к скамье и стал бить электрошокером. Было нанесено не менее 15 ударов током, сообщало СУ СКР по Ставропольскому краю. Источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах рассказал, что Павел С. бил по груди, копчику и ягодицам.

За что задержали потерпевшего и другие детали его криминального прошлого - читайте в материале "КП-Ставрополь".