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Общество16 сентября 2021 8:42

В Ставрополе на Комсомольском пруду за лето спасли 8 утопающих

Сейчас пруд начинают готовить к зиме и следующему купальному сезону
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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За три месяца с небольшим спасатели Ставрополя пришли на помощь 8 утопающим, более 70 раз оказали первую медицинскую помощь. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Напомним, что также спасти девушку, которая тонула в пруду этим летом, бросились трое парней. Позже их удалось отыскать через национальную общину народов Дагестана.

Парней поблагодарили за добрый и отважный поступок. Сейчас пруд начинают готовить к зиме и следующему купальному сезону. Совсем скоро часть воды из него сольют.

Перед наступлением холодов в первую очередь законсервируют системы автополива, водяных розеток, всех водоснабжающих точек. К ним относятся питьевые фонтанчики и душевые кабинки на пляже.