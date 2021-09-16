Ставрополец ранил друга за долгие разговоры по телефону с женой

В Новоалександровском округе два друга распивали спиртные напитки. Одному из мужчин позвонила во время застолья жена. Ставрополец отвлекся от распития алкогольных напитков и общался и с супругой.

Это не понравилось его другу. Он посчитал, что приятель не уделяет ему должного внимания, а болтает в это время с женой. Между мужчинами начался словесный конфликт. Потом он перерос в драку, где разъяренный мужчина, которого взбесили разговоры друга с женой, взялся за нож.

Злоумышленник угрожал товарищу расправой. Испуганный друг обратился с заявлением в полицию.

Во время допроса подозреваемый признался, что ему просто не хватало внимания приятеля. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Кстати, подозреваемым оказался ранее судимый 45-летний местный житель. Против него возбудили уголовное дело по статье: «Угроза убийством».