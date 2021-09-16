Надежное электроснабжение избирательных участков СКФО – на контроле 2,4 тысячи энергетиков «Россети Северный Кавказ»

Фото: Россети.

«Россети Северный Кавказ» взяли на особый контроль надежное энергоснабжение избирательных участков в регионах СКФО в дни общероссийского голосования 17-19 сентября 2021 года. Всего в зоне операционной деятельности энергокомпании 3 914 помещений для голосования: 1927 - в Дагестане; 592 - в Ставропольском крае; 498 - в Чеченской Республике; 399 - в Кабардино-Балкарии; 273 - в Северной Осетии; 188 - в Карачаево-Черкесии и 97 - в Ингушетии.

В энергокомпании готовы к мгновенному реагированию при возникновении нештатных ситуаций. На оперативном дежурстве в режиме повышенной готовности в период голосования будут 2424 энергетика в составе 597 бригад. Мобилизовано 825 единиц спецтехники и 48 резервных источников энергоснабжения мощностью 30 кВт и выше.

Каждый избирательный участок в зоне ответственности «Россети Северный Кавказ» также обеспечен необходимыми списками и номерами телефонов ответственных дежурных оперативного персонала районных электрических сетей. Проведены все необходимые проверки технического состояния и готовности к применению всех электроустановок, обеспечивающих электроснабжение избирательных участков.

Отметим, выборы в Госдуму РФ и муниципальные образования пройдут во всех регионах СКФО. В том числе в четырех республиках - Чечне, Дагестане, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии - будут выбирать глав субъектов.