На Ставрополье столкнулись два грузовика, пострадали два человека

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел 15 сентября, около 16:00, на автодороге «Подъезд к городу Ставрополю», на территории Кочубеевского района.

Там водитель грузовой ГАЗели столкнулся с автомобилем ЗИЛ. От удара последний съехал в кювет, где перевернулся. В состоянии контузии головного мозга и тяжелыми травмами головы 68-летний пассажир ЗИЛа доставлен в больницу.

Также ранения получил 32-летний пассажир ГАЗели. 38-летний водитель ГАЗели, житель Шпаковского округа, в аварии не пострадал.

Выяснилось, что мужчина за последние два года неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима. У него произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Напомним, на Ставрополье следователи возбудили дело по факту ДТП, где пострадали подростки. Инцидент произошел в Левокумском округе, где за рулем легковушки был несовершеннолетний парень без водительских прав.