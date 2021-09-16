На Ставрополье школы в районах получили более 20 новых автобусов

Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

В Ставрополе прошла церемония передачи территориям края новых школьных автобусов. Ключи от них главам муниципалитетов вручил губернатор Владимир Владимиров. Всего ставропольский школьный автопарк пополнила 21 машина.

Они куплены за счет средств федерального бюджета, в рамках реализации программы обновления школьных автопарков. Автобусы распределены по 11 территориям. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

По словам Владимирова, обновление школьного автопарка – часть масштабной работы по развитию образования, которая ведется на Ставрополье.

На сегодняшний день подвоз 15,9 тысячи школьников в крае осуществляют 436 автобусов по 595 маршрутам.

Всего в этом году Ставрополье в сотрудничестве с федеральным центром должно получить 71 автобус – еще 50 машин ожидается в крае в ближайшее время.

С 2015 года ставропольский школьный автопарк пополнила 351 машина, 80% из них были закуплены в рамках федеральных программ, а также на средства бюджета края, муниципалитетов, социально ответственного бизнеса.